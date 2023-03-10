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Чесноков Полиэкт Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: Чесноков Ефим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чесноков (Неизвестно) Мавра Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
08.02.1904

Дочь: (Честноков) Павла Полиэктовна

Мать ребёнка: Чесноков (Неизвестно) Мавра Андреевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1904
Рождение ребёнка
01.10.1905

Сын: Честноков Сергей Полиэктович

Мать ребёнка: Чесноков (Неизвестно) Мавра Андреевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1905
Рождение ребёнка
1909

Сын: Честноков Артимон Полиэктович

Мать ребёнка: Чесноков (Неизвестно) Мавра Андреевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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