Золотухина Федора Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотухина Федора Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотухин Василий Иванович

Рождение ребёнка
11.01.1954

Сын: Золотухин Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Золотухин Василий Иванович

Курчатов, Курчатовская городская администрация, Абайская область
Смерть
Неизвестно

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