Золотухина Федора Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.01.1954
Сын: Золотухин Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Золотухин Василий Иванович
Курчатов, Курчатовская городская администрация, Абайская область
Смерть
Неизвестно