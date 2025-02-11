(Wiebe) Helena P S
женский, родилась 11.01.1901, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
умерла 08.10.1987, Vancouver, British Columbia, Canada
ОтецWiebe PeterНеизвестно г.р.
МатьWiebe (Schroeder) Susanna25.07.1868 г.р.
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Рождение
11.01.1901
Отец: Wiebe Peter
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Смерть
08.10.1987
Vancouver, British Columbia, Canada
Похороны
14.10.1987
Vancouver, British Columbia, Canada