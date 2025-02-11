(Wiebe) Helena P S 11.01.1901 — найти родственников по фамилии на Familio

(Wiebe) Helena P S

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 11.01.1901, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

умерла 08.10.1987, Vancouver, British Columbia, Canada

Отец
Wiebe PeterНеизвестно г.р.
Мать
Wiebe (Schroeder) Susanna25.07.1868 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1901

Отец: Wiebe Peter

Мать: Wiebe (Schroeder) Susanna

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Смерть
08.10.1987
Vancouver, British Columbia, Canada

Похороны
14.10.1987
Vancouver, British Columbia, Canada

Mountain View Cemetery

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