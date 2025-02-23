Захарова Ирина Николаевна
женский, родилась 23.12.1964, Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
ОтецЗахаров Николай Яковлевич12.12.1936 г.р.
МатьЗахарова Маврычева (Кокуркина) Антонина Алексеевна07.09.1941 г.р.
Супруги
Трофимов аНеизвестно г.р.
Дети
Захаров Алексей Дмитриевич06.10.1987 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1964
Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.03.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трофимов а
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофимов а
Рождение ребёнка
06.10.1987
Сын: Захаров Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Хашев Дмитрий Геннадиевич
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область