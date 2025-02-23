Захарова Ирина Николаевна 23.12.1964 — найти родственников по фамилии на Familio
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Захарова Ирина Николаевна

Автор
ТА
Антипова Т.

женский, родилась 23.12.1964, Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

Отец
Захаров Николай Яковлевич12.12.1936 г.р.
Мать
Захарова Маврычева (Кокуркина) Антонина Алексеевна07.09.1941 г.р.
Супруги
Трофимов аНеизвестно г.р.
Дети
Захаров Алексей Дмитриевич06.10.1987 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1964

Отец: Захаров Николай Яковлевич

Мать: Захарова Маврычева (Кокуркина) Антонина Алексеевна

Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

Рождение ребёнка
02.03.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трофимов а

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимов а

Рождение ребёнка
06.10.1987

Сын: Захаров Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Хашев Дмитрий Геннадиевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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