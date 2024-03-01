Матфей Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
17.09.1841 ст.
Сын: Буланин Дмитрий Матвеевич
Мать ребёнка: Мария Васильева
Фефилово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Регистрационный номер 70. Родители: отец — Матфей Никитин, крестьянин деревни Фефилово, мать — Мария Васильева.
Смерть
Неизвестно