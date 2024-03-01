Матфей Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матфей Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1841 ст.

Сын: Буланин Дмитрий Матвеевич

Мать ребёнка: Мария Васильева

Фефилово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Регистрационный номер 70. Родители: отец — Матфей Никитин, крестьянин деревни Фефилово, мать — Мария Васильева.
Смерть
Неизвестно
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