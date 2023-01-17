Косачев Виктор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косачев Виктор Павлович

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Место рождения

Кисловское, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Косачев Павел Егорович

Мать: Косачева Александра Андреевна

Кисловское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косачев Андрей Викторович

Мать ребёнка: Косачева Галина

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косачев Сергей Викторович

Мать ребёнка: Косачева Галина

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косачев Павел Викторович

Мать ребёнка: Косачева Галина

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косачева Галина

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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