Коршикова Виктория Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коршикова Виктория Витальевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.2001

Отец: не указан

Мать: Рыжкова Елена Викторовна

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