Черетун Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черетун Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Черетун Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1904

Сын: Черетун Павел

Мать ребёнка: Черетун Хавронья

Рождение ребёнка
10.04.1910

Сын: Черетун Николай

Мать ребёнка: Черетун Хавронья

Рождение ребёнка
1913

Сын: Черетун Григорий

Мать ребёнка: Черетун Хавронья

Уречье, Любанский район, Минская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Черетун Герасим

Мать ребёнка: Черетун Хавронья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черетун Пётр

Мать ребёнка: Черетун Хавронья

Смерть
1965
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