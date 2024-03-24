Черетун Антон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1965
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Черетун Никита
Рождение ребёнка
16.07.1904
Сын: Черетун Павел
Мать ребёнка: Черетун Хавронья
Рождение ребёнка
10.04.1910
Сын: Черетун Николай
Мать ребёнка: Черетун Хавронья
Рождение ребёнка
1913
Сын: Черетун Григорий
Мать ребёнка: Черетун Хавронья
Уречье, Любанский район, Минская область
Рождение ребёнка
1918
Сын: Черетун Герасим
Мать ребёнка: Черетун Хавронья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черетун Пётр
Мать ребёнка: Черетун Хавронья
Смерть
1965