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Иван Ананиев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1721 г.р.

Мать

Около 1726 г.р.

Жена

Около 1749 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Ананий Иванов (Ич)

Мать: Ксения Назарова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Юдина (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Заболотье, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Григорий Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Анна Юдина (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Иван Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Анна Юдина (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Федор Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Анна Юдина (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Прасковья Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Анна Юдина (Вна)

Заболотье, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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