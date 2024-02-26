Иван Ананиев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Отец: Ананий Иванов (Ич)
Мать: Ксения Назарова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Юдина (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Григорий Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Анна Юдина (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Иван Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Анна Юдина (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Федор Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Анна Юдина (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Прасковья Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Анна Юдина (Вна)
Смерть
Неизвестно