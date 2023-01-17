Пономарева Лила (Алла) Викторовна
Место рождения
Дата рождения04.05.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1972
Рождение ребёнка
22.12.2000
Сын: Пономарев Матвей Анатольевич
Отец ребёнка: Востриков Анатолий Анатольевич
Рождение ребёнка
20.12.2001
Дочь: Пономарева Владислава Анатольевна
Отец ребёнка: Востриков Анатолий Анатольевич
Рождение ребёнка
27.08.2003
Сын: Пономарев Савва Анатольевич
Отец ребёнка: Востриков Анатолий Анатольевич
Рождение ребёнка
02.04.2005
Дочь: Пономарева Мария Анатольевна
Отец ребёнка: Востриков Анатолий Анатольевич
Рождение ребёнка
20.10.2008
Сын: Пономарев Федор Александрович
Отец ребёнка: Гонтарь Александр Анатольевич