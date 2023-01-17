Пономарева Лила (Алла) Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Лила (Алла) Викторовна

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

04.05.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1972

Отец: Пономарев Виктор Семенович

Мать: Шимутовская Юзефа Адольфовна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.12.2000

Сын: Пономарев Матвей Анатольевич

Отец ребёнка: Востриков Анатолий Анатольевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.12.2001

Дочь: Пономарева Владислава Анатольевна

Отец ребёнка: Востриков Анатолий Анатольевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.08.2003

Сын: Пономарев Савва Анатольевич

Отец ребёнка: Востриков Анатолий Анатольевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.04.2005

Дочь: Пономарева Мария Анатольевна

Отец ребёнка: Востриков Анатолий Анатольевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.10.2008

Сын: Пономарев Федор Александрович

Отец ребёнка: Гонтарь Александр Анатольевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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