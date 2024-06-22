Лутков виктор Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лутков виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

дд
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лутков тихон

Мать: Луткова дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лутков альберт

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лутков михаил

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лутков александр

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Батищева мария

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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