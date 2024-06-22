Лутков виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лутков тихон
Мать: Луткова дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лутков альберт
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лутков михаил
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лутков александр
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Батищева мария
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности