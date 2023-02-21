Трефилова (Дряхлова) Мария
Место рожденияБайдалинское, Нижнеуканская волость
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Байдалинское, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
31.12.1804
Сын: Трефилов Данил
Отец ребёнка: Трефилов Михаил
с. Укан, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
31.12.1804
Муж: Трефилов Михаил
Юдчино, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно