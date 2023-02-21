Трефилова (Дряхлова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трефилова (Дряхлова) Мария

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Место рождения

Байдалинское, Нижнеуканская волость

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

С 1779 по 1780 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Байдалинское, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
31.12.1804

Сын: Трефилов Данил

Отец ребёнка: Трефилов Михаил

с. Укан, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
31.12.1804

Муж: Трефилов Михаил

Юдчино, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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