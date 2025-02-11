Zacharias Nicholas D 05.12.1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Zacharias Nicholas D

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 05.12.1857, Блюменгардт, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

умер 05.05.1927, Новослободка

Супруги
Zacharias (Klassen) Anna J18.12.1856 г.р.
Дети
Klippenstein (Zacharias) Katharina?.02.1881 г.р.
Zacharias Johann24.07.1882 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Блюменгардт, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Крещение
24.05.1876

Бракосочетание
12.02.1878

Жена: Zacharias (Klassen) Anna J

Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
?.02.1881

Дочь: Klippenstein (Zacharias) Katharina

Мать ребёнка: Zacharias (Klassen) Anna J

Блюменгардт, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
24.07.1882

Сын: Zacharias Johann

Мать ребёнка: Zacharias (Klassen) Anna J

Рождение ребёнка
19.03.1885

Сын: Zacharias David

Мать ребёнка: Zacharias (Klassen) Anna J

Блюменгардт, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
16.09.1891

Дочь: (Zacharias) Anna

Мать ребёнка: Zacharias (Klassen) Anna J

Рождение ребёнка
08.10.1893

Сын: Zacharias Franz

Мать ребёнка: Zacharias (Klassen) Anna J

Блюменгардт, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
07.08.1898

Сын: Zacharias Jacob

Мать ребёнка: Zacharias (Klassen) Anna J

Блюменгардт, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Смерть
05.05.1927

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