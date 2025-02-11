Zacharias Nicholas D
мужской, родился 05.12.1857, Блюменгардт, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
умер 05.05.1927, Новослободка
Супруги
Zacharias (Klassen) Anna J18.12.1856 г.р.
Дети
Klippenstein (Zacharias) Katharina?.02.1881 г.р.
Zacharias Johann24.07.1882 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
24.05.1876
Бракосочетание
12.02.1878
Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
?.02.1881
Дочь: Klippenstein (Zacharias) Katharina
Мать ребёнка: Zacharias (Klassen) Anna J
Рождение ребёнка
24.07.1882
Сын: Zacharias Johann
Мать ребёнка: Zacharias (Klassen) Anna J
Рождение ребёнка
19.03.1885
Сын: Zacharias David
Мать ребёнка: Zacharias (Klassen) Anna J
Рождение ребёнка
16.09.1891
Дочь: (Zacharias) Anna
Мать ребёнка: Zacharias (Klassen) Anna J
Рождение ребёнка
08.10.1893
Сын: Zacharias Franz
Мать ребёнка: Zacharias (Klassen) Anna J
Рождение ребёнка
07.08.1898
Сын: Zacharias Jacob
Мать ребёнка: Zacharias (Klassen) Anna J
Смерть
05.05.1927