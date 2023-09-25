Казакова (Шишкина) Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1940
Дата смертиОколо 1989
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1940
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Казаков Валерий
Рождение ребёнка
Около 1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
?.03.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Казаков Валерий
Смерть
Около 1989