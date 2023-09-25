Казакова (Шишкина) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова (Шишкина) Валентина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1940

Дата смерти

Около 1989

Пол

Женский

Отец

Мать

1919 г.р.

Муж

Около 1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1940

Отец: Шишкин Михаил Федорович

Мать: Шишкина (Иванова) Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Валерий

Рождение ребёнка
Около 1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
?.03.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казаков Валерий

Смерть
Около 1989

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