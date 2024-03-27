Денисова (Подгорнова) Анисья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисова (Подгорнова) Анисья Никитична

Денисова (Подгорнова) Анисья Никитична

Место рождения

г. Вольск

Дата рождения

31.12.1883

Дата смерти

19.01.1970

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Вольск
Рождение ребёнка
22.10.1928

Дочь: Гарголина Клавдия Поликарповна

Отец ребёнка: Ковалев Поликарп

Рождение ребёнка
23.10.1928

Дочь: Щедрина Капиталина

Отец ребёнка: Ковалев Поликарп

с. Караси Саратовская облать Балаковского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Степан

Отец ребёнка: Ковалев Поликарп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Михаил

Отец ребёнка: Ковалев Поликарп

Смерть
19.01.1970
х. Горино
Похороны
Неизвестно
х. Горино
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close