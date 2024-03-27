Денисова (Подгорнова) Анисья Никитична
Место рожденияг. Вольск
Дата рождения31.12.1883
Дата смерти19.01.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.10.1928
Дочь: Гарголина Клавдия Поликарповна
Отец ребёнка: Ковалев Поликарп
Рождение ребёнка
23.10.1928
Дочь: Щедрина Капиталина
Отец ребёнка: Ковалев Поликарп
с. Караси Саратовская облать Балаковского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалев Степан
Отец ребёнка: Ковалев Поликарп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалев Михаил
Отец ребёнка: Ковалев Поликарп
Смерть
19.01.1970
х. Горино
Похороны
Неизвестно
х. Горино