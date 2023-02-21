Гусев Петр Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Петр Федотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1906

Дата смерти

После 1910

Пол

Мужской

Отец

Около 1847 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906

Отец: Гусев Федот Григорьевич

Мать: ?

Смерть
После 1910
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