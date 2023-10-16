Локалов Михайло Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Локалов Петр Яковлев
Рождение ребёнка
09.12.1848
Дочь: Крупина Настасия Михайлова
Мать ребёнка: Локалова Дарья Федорова
воспреемники: Отец Петр Яковлев Локалов Елисавета Федоровна вдова Латышева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Локалова Дарья Федорова
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно