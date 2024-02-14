Асимбаева (Питерман) Бэла Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Асимбаев Исай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Асимбаев Исай
Работа или профессия
Неизвестно
Экономист-бухгалтер
Смерть
Неизвестно