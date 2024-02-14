Асимбаева (Питерман) Бэла Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асимбаева (Питерман) Бэла Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Питерман Григорий Маркович

Мать: Питерман (Салимов) Феня Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Асимбаев Исай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асимбаев Исай

Работа или профессия
Неизвестно
Экономист-бухгалтер
Смерть
Неизвестно

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