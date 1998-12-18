Дёмин Лев Степанович
Место рождения
Дата рождения11.01.1926
Дата смерти18.12.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1926
Место жительства
По 1949
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Смерть
18.12.1998
Место жительства
По 1998