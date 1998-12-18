Дёмин Лев Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дёмин Лев Степанович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

11.01.1926

Дата смерти

18.12.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1926
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1949
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Смерть
18.12.1998
Звездный городок, Звездный городок, Московская область
Место жительства
По 1998
Звездный городок, Звездный городок, Московская область
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