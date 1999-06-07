Сурков Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1926
Дата смерти07.06.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1926
Отец: Сурков Сергей
Мать: Суркова Мария
Рождение ребёнка
01.12.1952
Дочь: Романцова Тамара Сергеевна
Мать ребёнка: Суркова Раиса Петровна
Рождение ребёнка
28.04.1955
Дочь: Крыкова Людмила Сергеевна
Мать ребёнка: Суркова Раиса Петровна
Смерть
07.06.1999