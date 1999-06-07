Сурков Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурков Сергей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1926

Дата смерти

07.06.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1926

Отец: Сурков Сергей

Мать: Суркова Мария

Рождение ребёнка
01.12.1952

Дочь: Романцова Тамара Сергеевна

Мать ребёнка: Суркова Раиса Петровна

Рождение ребёнка
28.04.1955

Дочь: Крыкова Людмила Сергеевна

Мать ребёнка: Суркова Раиса Петровна

Смерть
07.06.1999
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