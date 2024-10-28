Сонин Фёдор Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820 ст.
Дата смертиДо 1887 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1820 ст.
Отец: Сонин Аким Васильевич 2
Мать: не указана
Год рождения 1820 указан по данным Ревизских Сказок №10 от 8 апреля1858г_с.Павловское, где указан возраст 38 лет. 1858-38=1820г Мать не указана. Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1987 Л17.
Бракосочетание
02.04.1839 ст.
с. Павловского Фёдор Акимович Сонин 25, сын Акима Васильевича/ д. Грязновки Елена Савостьяновна 20, дочь девица Савостьяна Ивановича Леньшина
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.
Дочь: (Сонина) Авдотья Фёдоровна
Мать ребёнка: Сонина (Леньшина) Елена Савостьяновна
Год рождения 1851 указан по данным Ревизских Сказок №10 от 8 апреля1858г_с.Павловское, где указан возраст 7 лет. Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1987 Л17.
Смерть
До 1887 ст.
Жена умерла вдовой в 1887 г.