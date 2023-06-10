Ергунова Галина Михайловна
Место рожденияКатав-Ивановск
Дата рождения04.04.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1954
Рождение ребёнка
04.08.1975
Сын: Алексеев Алексей Вячеславович
Отец ребёнка: Алексеев Вячеслав Ксенофонтович
Рождение ребёнка
11.06.1978
Дочь: Алексеева Мария Вячеславовна
Отец ребёнка: Алексеев Вячеслав Ксенофонтович
Рождение ребёнка
20.05.1991
Дочь: Алексеева Ольга Вячеславовна
Отец ребёнка: Алексеев Вячеслав Ксенофонтович