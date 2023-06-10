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Ергунова Галина Михайловна

Место рождения

Катав-Ивановск

Дата рождения

04.04.1954

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1954

Отец: Ергунов Михаил Александрович

Мать: Маханова Ольга Евгеньевна

Рождение ребёнка
04.08.1975

Сын: Алексеев Алексей Вячеславович

Отец ребёнка: Алексеев Вячеслав Ксенофонтович

Рождение ребёнка
11.06.1978

Дочь: Алексеева Мария Вячеславовна

Отец ребёнка: Алексеев Вячеслав Ксенофонтович

Рождение ребёнка
20.05.1991

Дочь: Алексеева Ольга Вячеславовна

Отец ребёнка: Алексеев Вячеслав Ксенофонтович

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