Портнова (Тропина) Клавдия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Портнова (Тропина) Клавдия Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1907

Дата смерти

04.06.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1907

Отец: Тропин Константин

Мать: Тропина Ирина Гергиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Портнов Евгений

Отец ребёнка: Портнов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Портнов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гиммельфарб Михаил

Смерть
04.06.1980
Курск, город Курск, Курская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Курск, город Курск, Курская область
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