Портнова (Тропина) Клавдия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1907
Дата смерти04.06.1980
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1907
Отец: Тропин Константин
Мать: Тропина Ирина Гергиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Портнов Евгений
Отец ребёнка: Портнов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Портнов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гиммельфарб Михаил
Смерть
04.06.1980
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно