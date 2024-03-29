Царёва (Арцыбашева) Зинаида Павловна
Место рождения
Дата рождения14.09.1936
Дата смерти2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1936
Рождение ребёнка
1957
Сын: Кумеркин Александр Александрович
Отец ребёнка: Кумеркин Александр Иванович
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
07.08.1968
Дочь: Коровина Марина Викторовна
Отец ребёнка: Царёв Виктор иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2017