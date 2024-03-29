Царёва (Арцыбашева) Зинаида Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Царёва (Арцыбашева) Зинаида Павловна

Место рождения

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

14.09.1936

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1936

Отец: Арцыбашев Павел Иванович

Мать: Арцыбашева Анна Алексеевна

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1957

Сын: Кумеркин Александр Александрович

Отец ребёнка: Кумеркин Александр Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
07.08.1968

Дочь: Коровина Марина Викторовна

Отец ребёнка: Царёв Виктор иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кумеркин Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Царёв Виктор иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
2017
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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