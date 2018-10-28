Ольга Александровна 25.01.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиОльга Александровна

Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1937

Дата смерти

28.10.2018

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1961

Дочь: Горчилина (Васютина) Галина Семеновна

Отец ребёнка: Высютин Семен

с. Верхуличи, Калужкая обасть, Российская Федерация
Рождение ребёнка
31.07.1971

Дочь: Корчагина (Васютина) Оксана Семеновна

Отец ребёнка: Высютин Семен

п. Лоймола, Суоярвского р-на, Карельской АССР
Смерть
28.10.2018
г. Москва, Российская Федерация

Мы используем куки для улучшения работы сайта.