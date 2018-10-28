Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1937
Дата смерти28.10.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1961
Дочь: Горчилина (Васютина) Галина Семеновна
Отец ребёнка: Высютин Семен
с. Верхуличи, Калужкая обасть, Российская Федерация
Рождение ребёнка
31.07.1971
Дочь: Корчагина (Васютина) Оксана Семеновна
Отец ребёнка: Высютин Семен
п. Лоймола, Суоярвского р-на, Карельской АССР
Смерть
28.10.2018
г. Москва, Российская Федерация