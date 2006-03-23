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Кузнецов Леонид Евгеньевич

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Место рождения

Страхово, Ясногорский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

14.01.1936

Дата смерти

23.03.2006

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1936

Отец: Кузнецов Евгений Николаевич

Мать: Кузнецова Вера Семеновна

Страхово, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Мария Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Мария Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Мария Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
23.03.2006
Домодедовское кладбище
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