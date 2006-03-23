Кузнецов Леонид Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения14.01.1936
Дата смерти23.03.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1936
Рождение ребёнка
27.08.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
28.01.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.03.2006
Домодедовское кладбище