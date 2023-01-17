Клюбченко Георгий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1933
Дата смерти2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1958
Дочь: Перова Людмила Георгиевна
Мать ребёнка: Клюбченко Нина Анисимовна
Рождение ребёнка
24.05.1963
Дочь: Клюбченко Галина Георгиевна
Мать ребёнка: Клюбченко Нина Анисимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2013