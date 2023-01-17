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Клюбченко Георгий Сергеевич

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Место рождения

Шняки, Стародубский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1933

Дата смерти

2013

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Шняки, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
10.01.1958

Дочь: Перова Людмила Георгиевна

Мать ребёнка: Клюбченко Нина Анисимовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.05.1963

Дочь: Клюбченко Галина Георгиевна

Мать ребёнка: Клюбченко Нина Анисимовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клюбченко Нина Анисимовна

Смерть
2013
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