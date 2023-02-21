Обухович Антон Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухович Антон Осипович

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Место рождения

Заборье Беларусь

Дата рождения

1872 ст.

Дата смерти

?.02.1930

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.

Отец: Обухович Осип

Мать: не указана

Заборье Беларусь
Рождение ребёнка
18.11.1925

Дочь: Обухович Нина Антоновна

Мать ребёнка: Обухович Юзефа Адольфовна

Полоцк, БССР
Реабилитация осужденного
23.07.1968
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронова Антонина Антоновна

Мать ребёнка: Обухович Юзефа Адольфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обухович Генрих Антонович

Мать ребёнка: Обухович Юзефа Адольфовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухович Юзефа Адольфовна

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Смерть
?.02.1930
Беларусь
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