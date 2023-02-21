Обухович Антон Осипович
Место рожденияЗаборье Беларусь
Дата рождения1872 ст.
Дата смерти?.02.1930
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.
Отец: Обухович Осип
Мать: не указана
Заборье Беларусь
Рождение ребёнка
18.11.1925
Дочь: Обухович Нина Антоновна
Мать ребёнка: Обухович Юзефа Адольфовна
Полоцк, БССР
Реабилитация осужденного
23.07.1968
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронова Антонина Антоновна
Мать ребёнка: Обухович Юзефа Адольфовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Обухович Генрих Антонович
Мать ребёнка: Обухович Юзефа Адольфовна
Бракосочетание
Неизвестно
Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Смерть
?.02.1930
Беларусь