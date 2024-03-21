Парахонько Денис Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парахонько Денис Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.09.2017

Дочь: Парахонько Мирослава Денисовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.03.2022

Сын: Парахонько Родион Денисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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