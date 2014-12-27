Голубенко (Макарова) Зоя Григорьевна 1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голубенко (Макарова) Зоя Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

27.12.2014

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Макаров Григорий Алексеевич

Мать: Макарова Анастасия (Токманцева) Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голубенко Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голубенко Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голубенко Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голубенко Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голубенко Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голубенко Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубенко Петр

Смерть
27.12.2014
Россия, Свердловская обл.

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