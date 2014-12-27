Голубенко (Макарова) Зоя Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти27.12.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голубенко Петр
Смерть
27.12.2014
Россия, Свердловская обл.