Ходова (Ковтун) Инна Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходова (Ковтун) Инна Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1974

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1974

Отец: Ковтун Виталий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1998

Сын: Ходов Владислав Дмитриевич

Отец ребёнка: Ходов Дмитрий Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.04.2009

Дочь: Ходова Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Ходов Дмитрий Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.04.2009

Дочь: Ходова Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Ходов Дмитрий Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходов Дмитрий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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