Ходова (Ковтун) Инна Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1974
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1974
Отец: Ковтун Виталий Иванович
Рождение ребёнка
29.01.1998
Сын: Ходов Владислав Дмитриевич
Отец ребёнка: Ходов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
04.04.2009
Дочь: Ходова Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Ходов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
04.04.2009
Дочь: Ходова Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Ходов Дмитрий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно