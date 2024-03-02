Яковлева Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева Наталья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Тимофей Дмитриевич

Отец ребёнка: Яковлеа Дмитрий Леонидович

Рождение ребёнка
03.03.?

Сын: Яковлев Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Яковлеа Дмитрий Леонидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Роман Дмитриевич

Отец ребёнка: Яковлеа Дмитрий Леонидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлеа Дмитрий Леонидович

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