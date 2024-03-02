Яковлева Наталья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Тимофей Дмитриевич
Отец ребёнка: Яковлеа Дмитрий Леонидович
Рождение ребёнка
03.03.?
Сын: Яковлев Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Яковлеа Дмитрий Леонидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Яковлеа Дмитрий Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно