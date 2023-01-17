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Алексей Максимович

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Место рождения

Афонино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1799 г.р.

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Работа или профессия
С 1797
Афонино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Крепостной казенный крестьянин
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Афонино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1797
Афонино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Крещение
1797
Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Гражданство
С 1797
Афонино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Россия
Бракосочетание
Между 1814 и 1819

Жена: Аксинья Никитична

Афонино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
03.02.1838 ст.

Сын: Максимов Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Аксинья Никитична

Афонино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
После 1850
Афонино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
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