Алексей Максимович
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Работа или профессия
С 1797
Крепостной казенный крестьянин
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1797
Крещение
1797
Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Гражданство
С 1797
Россия
Бракосочетание
Между 1814 и 1819
Жена: Аксинья Никитична
Рождение ребёнка
03.02.1838 ст.
Сын: Максимов Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Аксинья Никитична
Смерть
После 1850