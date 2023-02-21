Глушенкова (Солдатова) Дарья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлушенкова (Солдатова) Дарья Алексеева

Глушенкова (Солдатова) Дарья Алексеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Солдатов Алексей Герасимов

Мать: Солдатова Анна Федорова

Бракосочетание
23.10.1838

Муж: Глушенков Иван Симиенов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Поручители По жениху Онаго жь Села уделная кресьяне Василиі Борисовъ Яготкинъ, Матьвей Козминъ Шишовъ, Матьвей Фѣдотовъ Живодеровъ, Козма Агафоновъ Калеткинъ; по невесте Онаго ж села уделная кресьяне ... Показать все
Рождение ребёнка
18.07.1840

Сын: Глушенков Емельян Иванов

Отец ребёнка: Глушенков Иван Симиенов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.02.1842

Дочь: Агапия Иванова

Отец ребёнка: Глушенков Иван Симиенов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close