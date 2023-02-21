Глушенкова (Солдатова) Дарья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Бракосочетание
23.10.1838
Поручители По жениху Онаго жь Села уделная кресьяне Василиі Борисовъ Яготкинъ, Матьвей Козминъ Шишовъ, Матьвей Фѣдотовъ Живодеровъ, Козма Агафоновъ Калеткинъ; по невесте Онаго ж села уделная кресьяне ... Показать все
Рождение ребёнка
18.07.1840
Отец ребёнка: Глушенков Иван Симиенов
Рождение ребёнка
05.02.1842
Дочь: Агапия Иванова
Отец ребёнка: Глушенков Иван Симиенов
Смерть
Неизвестно