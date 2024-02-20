Доцоев Солтан
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1936
Отец: Доцоев Таймураз
Мать: Доцоева Надежда
Рождение ребёнка
03.09.1968
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Доцоева Светлана
Смерть
Неизвестно