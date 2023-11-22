Репина (Шарыгина) Раиса Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Репина (Шарыгина) Раиса Демидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шарыгин Демид Иванович

Мать: Шарыгина Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Репин Геннадий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Репин Геннадий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Репин Николай Максимович

Отец ребёнка: Репин Геннадий Максимович

Смерть
Неизвестно
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