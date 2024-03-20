Садовникова (Гришина) Ирина Максимовна
Место рождениядер. Борок, Соболевская волость, Пронский уезд, Рязанская губерния
Дата рожденияОколо ?.05.1904
Дата смертиОколо 09.05.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.05.1904
Отец: Гришин Максим Афонасьев
дер. Борок, Соболевская волость, Пронский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
17.09.1922
Сын: Садовников Виктор Степанович
Отец ребёнка: Садовников Степан Сергеевич
Рождение ребёнка
1930
Сын: Садовников Владимир Степанович
Отец ребёнка: Садовников Степан Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Садовников Степан Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садовников Николай Степанович
Отец ребёнка: Садовников Степан Сергеевич
Смерть
Около 09.05.1994
дер. Шелковая, Старожиловский район, Рязанская область
Похороны
Неизвестно
село Перевлес