Садовникова (Гришина) Ирина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садовникова (Гришина) Ирина Максимовна

Место рождения

дер. Борок, Соболевская волость, Пронский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

Около ?.05.1904

Дата смерти

Около 09.05.1994

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.05.1904

Отец: Гришин Максим Афонасьев

Мать: Гришина Анастасия Иванова

дер. Борок, Соболевская волость, Пронский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
17.09.1922

Сын: Садовников Виктор Степанович

Отец ребёнка: Садовников Степан Сергеевич

Рождение ребёнка
1930

Сын: Садовников Владимир Степанович

Отец ребёнка: Садовников Степан Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садовников Степан Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садовников Николай Степанович

Отец ребёнка: Садовников Степан Сергеевич

Смерть
Около 09.05.1994
дер. Шелковая, Старожиловский район, Рязанская область
Похороны
Неизвестно
село Перевлес
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