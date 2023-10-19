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Колычева (Колычева) Наталья Ивановна
Колычева (Колычева) Наталья Ивановна
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Место рождения
Царство Русское
Дата рождения
После 1710
Дата смерти
До 1740
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ФА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Царство Русское
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1740
Российская Империя
Российская Империя
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