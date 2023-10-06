Ковтун Николай Алексеевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения06.12.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1860
Отец: Ковтун Алексей Николаевич
Мать: Ковтун Евфимия Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.04.1885
Мать ребёнка: Ковтун Екатерина Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.01.1887
Мать ребёнка: Ковтун Екатерина Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.04.1890
Мать ребёнка: Ковтун Екатерина Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.07.1892
Мать ребёнка: Ковтун Екатерина Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.03.1895
Дочь: Ковтун Феодора Николаевна
Мать ребёнка: Ковтун Екатерина Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно