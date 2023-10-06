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Ковтун Николай Алексеевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

06.12.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1860

Отец: Ковтун Алексей Николаевич

Мать: Ковтун Евфимия Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.04.1885

Сын: Ковтун Максим Николаевич

Мать ребёнка: Ковтун Екатерина Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.01.1887

Сын: Ковтун Павел Николаевич

Мать ребёнка: Ковтун Екатерина Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.04.1890

Сын: Ковтун Иван Николаевич

Мать ребёнка: Ковтун Екатерина Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.07.1892

Сын: Ковтун Степан Николаевич

Мать ребёнка: Ковтун Екатерина Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.03.1895

Дочь: Ковтун Феодора Николаевна

Мать ребёнка: Ковтун Екатерина Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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