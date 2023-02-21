Ковердяев Александр Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1961
Сын: Ковердяев Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Ковердяева Лёля Александровна
г. Баку АзССР
Рождение ребёнка
22.11.1963
Дочь: Смирнова Ирина Александровна
Мать ребёнка: Ковердяева Лёля Александровна
Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Савина Елена Александровна
Мать ребёнка: Ковердяева Лёля Александровна
г. Баку АзССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1986