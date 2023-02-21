Ковердяев Александр Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовердяев Александр Захарович

Ковердяев Александр Захарович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1961

Сын: Ковердяев Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Ковердяева Лёля Александровна

г. Баку АзССР
Рождение ребёнка
22.11.1963

Дочь: Смирнова Ирина Александровна

Мать ребёнка: Ковердяева Лёля Александровна

Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1968

Дочь: Савина Елена Александровна

Мать ребёнка: Ковердяева Лёля Александровна

г. Баку АзССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковердяева Лёля Александровна

Смерть
1986
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close