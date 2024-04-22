Касаткин Дмитрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касаткин Дмитрий Алексеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

10.05.1902

Дата смерти

28.01.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
архитектор
Смерть
28.01.1965
Москва, город федерального значения Москва
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