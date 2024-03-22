Козырева (Айриян) Елена Славовна
Место рождения
Дата рождения09.08.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1984
Отец: Айриян Слава Михайлович
Мать: Сыпина Ирина Игоревна
Рождение ребёнка
02.04.2010
Сын: Козырев Владислав Андреевич
Отец ребёнка: Козырев Андрей Валерьевич
Рождение ребёнка
24.09.2013
Дочь: Козырева Софья Андреевна
Бракосочетание
19.12.2018
Рождение ребёнка
03.01.2019
Дочь: Козырева Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
03.01.2019
Сын: Козырев Вячеслав Андреевич