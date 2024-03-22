Козырева (Айриян) Елена Славовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козырева (Айриян) Елена Славовна

Место рождения

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край

Дата рождения

09.08.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1984

Отец: Айриян Слава Михайлович

Мать: Сыпина Ирина Игоревна

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
02.04.2010

Сын: Козырев Владислав Андреевич

Отец ребёнка: Козырев Андрей Валерьевич

Рождение ребёнка
24.09.2013

Дочь: Козырева Софья Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
19.12.2018

Муж: Козырев Андрей Валерьевич

Рождение ребёнка
03.01.2019

Дочь: Козырева Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.01.2019

Сын: Козырев Вячеслав Андреевич

Отец ребёнка: не указан

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