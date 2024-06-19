Акутин Николай Трофимович 1816 — найти родственников по фамилии на Familio
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Акутин Николай Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

20.10.1882

Пол

Мужской

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Акутин Трофим Авдеевич

Мать: Васса Прокопьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (АкутинаНикулина) Параскева Петровна

Рождение ребёнка
11.09.1855

Сын: Акутин(Никулин) Корнилий Николаевич

Мать ребёнка: (АкутинаНикулина) Параскева Петровна

Смерть
20.10.1882

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