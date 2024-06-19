Акутин Николай Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти20.10.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Акутин Трофим Авдеевич
Мать: Васса Прокопьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.09.1855
Сын: Акутин(Никулин) Корнилий Николаевич
Мать ребёнка: (АкутинаНикулина) Параскева Петровна
Смерть
20.10.1882