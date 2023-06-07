Иван Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиПосле 1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Федор Петров
Мать: Елена Антонова
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Елена Изотова
Рождение ребёнка
1865
Сын: Дмитрий Иванов
Мать ребёнка: Елена Изотова
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Елена Изотова
Рождение ребёнка
1868
Сын: Александр Иванов
Мать ребёнка: Елена Изотова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Изотова
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1869