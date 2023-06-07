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Иван Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

После 1869

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Федор Петров

Мать: Елена Антонова

Рождение ребёнка
1861

Сын: Широков Степан Иванов

Мать ребёнка: Елена Изотова

Рождение ребёнка
1865

Сын: Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Елена Изотова

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Елена Изотова

Рождение ребёнка
1868

Сын: Александр Иванов

Мать ребёнка: Елена Изотова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Изотова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1869
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