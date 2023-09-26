Юдакова Марина Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдакова Марина Михеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Юдаков Герасим Иванович

Отец ребёнка: Юдаков Иван Абрамович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Юдаков Иван Абрамович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Юдаков Иван Абрамович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Лукерья Ивановна

Отец ребёнка: Юдаков Иван Абрамович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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