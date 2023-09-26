Юдакова Марина Михеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Юдаков Иван Абрамович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Юдаков Иван Абрамович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Юдаков Иван Абрамович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Лукерья Ивановна
Отец ребёнка: Юдаков Иван Абрамович
Работа или профессия
Неизвестно