Евфимия Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.10.1882
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Киселев Семен Никитин
Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.09.1890
Дочь: Анна Семенова
Отец ребёнка: Киселев Семен Никитин
Рождение ребёнка
14.03.1901
Дочь: Дарья Семеновна
Отец ребёнка: Киселев Семен Никитин
Смерть
Неизвестно