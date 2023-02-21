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Евфимия Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.10.1882

Муж: Киселев Семен Никитин

Рождение ребёнка
1884

Сын: Киселев Алексей Семенов

Отец ребёнка: Киселев Семен Никитин

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.09.1890

Дочь: Анна Семенова

Отец ребёнка: Киселев Семен Никитин

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.03.1901

Дочь: Дарья Семеновна

Отец ребёнка: Киселев Семен Никитин

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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