Ильина Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1801

Сын: Ильин Александр

Отец ребёнка: Ильин Венедикт

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Ильин Венедикт

Рождение ребёнка
1818

Сын: Ильин Яков

Отец ребёнка: Ильин Венедикт

Рождение ребёнка
01.02.1822

Сын: Ильин Никифор

Отец ребёнка: Ильин Венедикт

Тамбовская область, село Моисеево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Венедикт

Смерть
Неизвестно
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