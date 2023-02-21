Ильина Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1801
Сын: Ильин Александр
Отец ребёнка: Ильин Венедикт
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Ильин Венедикт
Рождение ребёнка
1818
Сын: Ильин Яков
Отец ребёнка: Ильин Венедикт
Рождение ребёнка
01.02.1822
Сын: Ильин Никифор
Отец ребёнка: Ильин Венедикт
Тамбовская область, село Моисеево
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ильин Венедикт
Смерть
Неизвестно