Абдулвалеев Равиль Исмагилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулвалеев Равиль Исмагилович

Место рождения

г.Оренбург, РСФСР

Дата рождения

05.02.1937

Дата смерти

01.09.2019

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1937

Отец: Абдулвалеев Исмагил

Мать: Абдулвалеева (Гарапшина) Машакар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
01.09.2019
Похороны
Неизвестно

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