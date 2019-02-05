Абдулвалеев Равиль Исмагилович
Место рожденияг.Оренбург, РСФСР
Дата рождения05.02.1937
Дата смерти01.09.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
01.09.2019
Похороны
Неизвестно