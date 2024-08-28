Штенцель (Франк) Франк-Анкелика — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШтенцель (Франк) Франк-Анкелика

Штенцель (Франк) Франк-Анкелика

Место рождения

Штреккерау

Дата рождения

19.09.1931

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штенцель Владимир

Рождение ребёнка
30.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Штенцель Владимир

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Штенцель Владимир

Смерть
2020

Мы используем куки для улучшения работы сайта.