Штенцель (Франк) Франк-Анкелика
Место рожденияШтреккерау
Дата рождения19.09.1931
Дата смерти2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Штенцель Владимир
Рождение ребёнка
30.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Штенцель Владимир
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Штенцель Владимир
Смерть
2020