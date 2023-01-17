Васильева (Нилова) Ольга Васильевна
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смерти2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Нилов Василий Нилович
Рождение ребёнка
02.02.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.09.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондратьева Раиса Ипатьевна
Отец ребёнка: Васильев Ипатий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Ипатий
Смерть
2012
89 лет