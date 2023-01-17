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Васильева (Нилова) Ольга Васильевна

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Место рождения

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1923

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Нилов Василий Нилович

Мать: Нилова Мария Александровна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
02.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Беляево, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
14.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондратьева Раиса Ипатьевна

Отец ребёнка: Васильев Ипатий

Беляево, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Ипатий

Смерть
2012
Беляево, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
89 лет
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